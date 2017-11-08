Каталонські партії не змогли домовитись про коаліцію

“У політичних партій Каталонії був час до опівночі, щоб зареєструвати коаліцію напередодні виборів 21 грудня, однак дві основні політичні сили, які утворили альянс і керували регіоном протягом останніх двох років, не змогли вчасно домовитися”, — йдеться у повідомленні.

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Не дивлячись на те, що після голосування вони все ще можуть дійти згоди, політологи кажуть, що відсутність угоди про спільну кампанію також може спровокувати боротьбу за лідерство у верхівці.

Це пов’язано з тим, що ймовірніше за все правоцентристську PdeCat (Каталонська Демократична партія) відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона випередить Ліва республіканська партія Каталонії (ERC) колишнього регіонального віце-президента Уріола Жункераса.

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Опитування громадської думки, оприлюднене у неділю в газеті La Vanguardia в Барселоні, показало, що ERC може отримати 45-46 місць у 135-містному регіональному парламенті, в той час, коли PdeCat отримає 14-15 місць.

Щоб дістатись максимального рівня у 68 місць вони б мали сформувати парламентський альянс з антикапіталістичною партією CUP, вона, як очікується, буде мати 7-8 місць. Подібний альянс існував у 2015 і 2017 рокахі.

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Згідно глобальному офіційному опитуванню оприлюдненому на минулому тижні коаліція між ERC и PdeCat отримала би від 60 до 63 місць. В той час CUP отримала би 8-9 місць по такому сценарію, фактично даючі гарантію сепаратистській більшості.