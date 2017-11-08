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Каталонські партії не змогли домовитись про коаліцію

Каталонські партії не змогли домовитись про коаліцію

Київ • УНН

 • 9169 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Каталонські партії, які виступають за незалежність, не змогли домовитися стосовно створення коаліції напередодні дострокових виборів, запланованих на 21 грудня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

“У політичних партій Каталонії був час до опівночі, щоб зареєструвати коаліцію напередодні виборів 21 грудня, однак дві основні політичні сили, які утворили альянс і керували регіоном протягом останніх двох років, не змогли вчасно домовитися”, — йдеться у повідомленні.

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Не дивлячись на те, що після голосування вони все ще можуть дійти згоди, політологи кажуть, що відсутність угоди про спільну кампанію також може спровокувати боротьбу за лідерство у верхівці.

Це пов’язано з тим, що ймовірніше за все правоцентристську PdeCat (Каталонська Демократична партія) відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона випередить Ліва республіканська партія Каталонії (ERC) колишнього регіонального віце-президента Уріола Жункераса.

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Опитування громадської думки, оприлюднене у неділю в газеті La Vanguardia в Барселоні, показало, що ERC може отримати 45-46 місць у 135-містному регіональному парламенті, в той час, коли PdeCat отримає 14-15 місць.

Щоб дістатись максимального рівня у 68 місць вони б мали сформувати парламентський альянс з антикапіталістичною партією CUP, вона, як очікується, буде мати 7-8 місць. Подібний альянс існував у 2015 і 2017 рокахі.

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Згідно глобальному офіційному опитуванню оприлюдненому на минулому тижні коаліція між ERC и PdeCat отримала би від 60 до 63 місць. В той час CUP отримала би 8-9 місць по такому сценарію, фактично даючі гарантію сепаратистській більшості.

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