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Каталонская партия заявила о вероятности повторного объявления независимости

Каталонская партия заявила о вероятности повторного объявления независимости

Киев  •  УНН

 • 6568 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Партия "Левые республиканцы Каталонии" не исключает повторного объявления независимости автономии в том случае, если Мадрид откажется от согласования проведения референдума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Europa Press.

В принятом в воскресенье плане работы партии, который определяет ее деятельность на ближайшие годы, говорится, что в случае  отказа испанского правительства провести референдум о самоопределении Каталонии, "нельзя исключать провозглашения независимости" автономии.

Как сообщал УНН, Верховный суд Испании отклонил апелляцию 15 каталонских чиновников, которых обвиняют в сепаратизме и решил, что они должны быть привлечены к ответственности за бунт, неуважение и неправильное использование государственных средств.

Напомним, каталонские власти в пятницу заявили, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрытия насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором.

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