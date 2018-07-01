Каталонская партия заявила о вероятности повторного объявления независимости

В принятом в воскресенье плане работы партии, который определяет ее деятельность на ближайшие годы, говорится, что в случае отказа испанского правительства провести референдум о самоопределении Каталонии, "нельзя исключать провозглашения независимости" автономии.



Как сообщал УНН, Верховный суд Испании отклонил апелляцию 15 каталонских чиновников, которых обвиняют в сепаратизме и решил, что они должны быть привлечены к ответственности за бунт, неуважение и неправильное использование государственных средств.



Напомним, каталонские власти в пятницу заявили, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрытия насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором.