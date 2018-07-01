Каталонська партія заявила про ймовірність повторного оголошення незалежності

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 54836 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 112137 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103907 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 132361 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107385 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121180 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161521 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190172 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296179 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167338 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.3 м/с
83 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

25 березня, 18:59 • 21025 перегляди
НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

25 березня, 19:04 • 21170 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 15084 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 13666 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 14626 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 132356 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165834 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296177 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226190 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31861 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52575 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57220 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55449 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69662 перегляди
Актуальне
Каталонська партія заявила про ймовірність повторного оголошення незалежності

Каталонська партія заявила про ймовірність повторного оголошення незалежності

Київ • УНН

 • 6568 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Партія "Ліві республіканці Каталонії" не виключає повторного оголошення незалежності автономії в тому випадку, якщо Мадрид відмовиться від узгодження проведення референдуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Europa Press.

У прийнятому в неділю плані роботи партії, який визначає її діяльність на найближчі роки, говориться, що в разі відмови іспанського уряду провести референдум про самовизначення Каталонії, "не можна виключати проголошення незалежності" автономії.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Іспанії відхилив апеляцію 15 каталонських чиновників, яких звинувачують в сепаратизмі і вирішив, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності за бунт, неповагу і неправильне використання державних коштів.

Нагадаємо, каталонська влада в п'ятницю заявила, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії з огляду на те, що король досі не вибачився за "покриття насильства" під час референдуму за незалежність регіону в минулому році. Таке рішення означає, що представники Каталонії більше не братимуть участі в заходах, організованих іспанським королівським двором.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10