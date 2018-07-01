Каталонська партія заявила про ймовірність повторного оголошення незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Партія "Ліві республіканці Каталонії" не виключає повторного оголошення незалежності автономії в тому випадку, якщо Мадрид відмовиться від узгодження проведення референдуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Europa Press.
У прийнятому в неділю плані роботи партії, який визначає її діяльність на найближчі роки, говориться, що в разі відмови іспанського уряду провести референдум про самовизначення Каталонії, "не можна виключати проголошення незалежності" автономії.
Як повідомляв УНН, Верховний суд Іспанії відхилив апеляцію 15 каталонських чиновників, яких звинувачують в сепаратизмі і вирішив, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності за бунт, неповагу і неправильне використання державних коштів.
Нагадаємо, каталонська влада в п'ятницю заявила, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії з огляду на те, що король досі не вибачився за "покриття насильства" під час референдуму за незалежність регіону в минулому році. Таке рішення означає, що представники Каталонії більше не братимуть участі в заходах, організованих іспанським королівським двором.