Каталонська партія заявила про ймовірність повторного оголошення незалежності

У прийнятому в неділю плані роботи партії, який визначає її діяльність на найближчі роки, говориться, що в разі відмови іспанського уряду провести референдум про самовизначення Каталонії, "не можна виключати проголошення незалежності" автономії.



Як повідомляв УНН, Верховний суд Іспанії відхилив апеляцію 15 каталонських чиновників, яких звинувачують в сепаратизмі і вирішив, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності за бунт, неповагу і неправильне використання державних коштів.



Нагадаємо, каталонська влада в п'ятницю заявила, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії з огляду на те, що король досі не вибачився за "покриття насильства" під час референдуму за незалежність регіону в минулому році. Таке рішення означає, що представники Каталонії більше не братимуть участі в заходах, організованих іспанським королівським двором.