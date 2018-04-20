Картина Караваджо "Поцелуй Иуды" вскоре вернется в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В ближайшее время, как только суд примет решение, картину Караваджо "Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды", которая была похищена в далеком 2008 году, передадут Одесскому художественному музею. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
По словам пресс-секретаря, Юрий Луценко во время визита в Одессу заглянул и в Одесский художественный музей, директором которого недавно был назначен Александр Ройтбурд.
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"Генпрокурор пообещал в ближайшее время, как только суд примет решение, передать картину Караваджо "Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды", которая была похищена в далеком 2008 году, назад в музей. Картина, которую вывезли преступники в Германию, была возвращена в Украине, однако получила значительный ущерб и требует немедленной реставрации", - написала Сарган.
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Напомним, в августе 2010 года картина Караваджо "Поцелуй Иуды" вернулась в Украину.