Картина Караваджо "Поцілунок Іуди" невдовзі повернеться до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Найближчим часом, як тільки суд прийме рішення, картину Караваджо "Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди", яка була викрадена в далекому 2008 році, передадуть Одеському художньому музею. Про це повідомила речниця Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
За словами речниці, Юрій Луценко під час візиту до Одеси заглянув і до Одеського художнього музею, директором якого нещодавно був призначений Олександр Ройтбурд.
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"Генпрокурор пообіцяв найближчим часом, як тільки суд прийме рішення, передати картину Караваджо "Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди", яка була викрадена в далекому 2008 році, назад до музею. Картина, вивезена злочинцями до Німеччини, була повернута в Україну, проте зазначала значної шкоди і потребує негайної реставрації", - написала Сарган.
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Нагадаємо, у серпні 2010 року картина Караваджо "Поцілунок Іуди" повернулась до України.