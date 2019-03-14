Картина Караваджо "Поцелуй Иуды" находится на реставрации

По данным Минкультуры, картина Микеланджело Меризи да Караваджо "Взятие Христа под стражу", или "Поцелуй Иуды", из собрания Одесского музея западного и восточного искусства находится на временном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины.

Отмечается, что специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины осуществляют мероприятия по обеспечению сохранности картины и ее реставрации.

В частности, продолжается процесс расслоения дублирующего полотна от авторского по внутреннему периметру срезанной части произведения и осуществляется закрепление грунта и красочного слоя с авторским полотном.

Кроме того, проводится фотофиксация всех реставрационных процессов.

В Минкультуры добавили, что на март 2019 года картина является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Напомним, дело о похищении картины Караваджо "Поцелуй Иуды" суд начал рассматривать в Киеве еще в 2013 году.



В прошлом году в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что картина Караваджо "Поцелуй Иуды" вскоре вернется в Одессу.