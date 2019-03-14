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Картина Караваджо "Поцілунок Іуди" перебуває на реставрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Картина Караваджо "Взяття Христа під варту", або "Поцілунок Іуди", станом на сьогодні перебуває на реставрації. Про це повідомили у Міністерстві культури України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Картина Караваджо "Поцілунок Іуди" перебуває на реставрації

За даними Мінкультури, картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо "Взяття Христа під варту", або "Поцілунок Іуди", із зібрання Одеського музею західного і східного мистецтва перебуває на тимчасовому зберіганні у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України.

Зазначається, що спеціалісти Національного науково-дослідного реставраційного центру України здійснюють заходи щодо забезпечення збереженості картини та її реставрації.

Зокрема, продовжується процес розшарування дублювального полотна від авторського по внутрішньому периметру зрізаної частини твору та здійснюється закріплення ґрунту та фарбового шару з авторським полотном.

Крім того, проводиться фотофіксація всіх реставраційних процесів.

У Мінкультури додали, що станом на березень 2019 року картина є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, справу про викрадення картини Караваджо "Поцілунок Іуди" суд почав розглядати у Києві ще у 2013 році. 

Минулого року у Генеральній прокуратурі України заявили, що картина Караваджо "Поцілунок Іуди" невдовзі повернеться до Одеси.

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