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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Карпаты засыпает снегом, температура снизилась до 10 градусов мороза

Киев • УНН

 • 22240 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Высокогорье Карпат засыпает снегом. Кроме того, на вершине держится мороз в 10 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Карпаты засыпает снегом, температура снизилась до 10 градусов мороза

"По состоянию на 10:00, 26 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер восточный, 4 м/с, температура окружающей среды - 10°С. Падает мелкий снег. Видимость до 50 м", - говорится в сообщении.

Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщал УНН, в Украине в субботу и в воскресенье в южных, восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, местами гололед.

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