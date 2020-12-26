Карпаты засыпает снегом, температура снизилась до 10 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Высокогорье Карпат засыпает снегом. Кроме того, на вершине держится мороз в 10 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 10:00, 26 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер восточный, 4 м/с, температура окружающей среды - 10°С. Падает мелкий снег. Видимость до 50 м", - говорится в сообщении.
Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Как сообщал УНН, в Украине в субботу и в воскресенье в южных, восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, местами гололед.