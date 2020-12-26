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Дощ та мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Київ • УНН

 • 20868 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні в суботу та у неділю у південних, східних та Дніпропетровській областях дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Дощ та мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на вихідні

“Протягом 26 грудня та вночі 27 грудня у південних, східних та Дніпропетровській областях дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, на решті території, вдень 27 грудня в Україні без істотних опадів; 28 грудня на Правобережжі пройдуть невеликі опади. В Україні, крім південних та західних областей, на дорогах місцями ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні температура вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та крайньому сході — до 6° тепла.

“27-28 грудня нічна температура 1-7° морозу, денна від 2° морозу до 3° тепла, на півдні, 28 грудня і в західних областях 4-9° тепла, на півдні Одещині до 13 тепла”, — інформують синоптики.

Додається, що у Київській області сьогодні без істотних опадів. Температура протягом доби близько 0°. На 11:00 у столиці температура 5° тепла, атмосферний тиск 740 мм рт. ст., відносна вологість повітря 96%.

Як повідомляв УНН, через негоду в Україні сьогодні знеструмлені понад 350 населених пунктів у п’яти областях.

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