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Дождь и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Киев • УНН

 • 20868 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине в субботу и в воскресенье в южных, восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, местами гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Дождь и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на выходные

“В течение 26 декабря и в ночью 27 декабря в южных, восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, местами гололед, на остальной территории, днем 27 декабря в Украине без существенных осадков; 28 декабря на Правобережье пройдут небольшие осадки. В Украине, кроме южных и западных областей, на дорогах местами гололедица”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня температура днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем востоке — до 6° тепла.

“27-28 декабря ночная температура 1-7° мороза, дневная от 2° мороза до 3° тепла, на юге, 28 декабря и в западных областях 4-9° тепла, на юге Одесской области до 13 тепла”, — информируют синоптики.

Добавляется, что в Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура в течение суток около 0°. На 11:00 в столице температура 5° тепла, атмосферное давление 740 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 96%.

Как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине сегодня обесточены более 350 населенных пунктов в пяти областях.

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