Карпати засипає снігом, температура знизилась до 10 градусів морозу

"Станом на 10:00, 26 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер східний, 4 м/с, температура навколишнього середовища - 10°С. Падає дрібний сніг. Видимість до 50 м", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Як повідомляв УНН, в Україні в суботу та у неділю у південних, східних та Дніпропетровській областях дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь.