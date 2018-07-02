Карпаты второй раз за лето засыпало снегом

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74368 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110164 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131227 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138244 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174366 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154817 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142176 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130577 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185388 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Карпаты второй раз за лето засыпало снегом

Карпаты второй раз за лето засыпало снегом

Киев  •  УНН

 • 15294 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В высокогорных районах Закарпатской области местами вновь наблюдается выпадение снега. Об этом УНН сообщили очевидцы из села Лазещина Раховского района.

"По состоянию на 19.00, у нас +2, очень холодно. Туман. Местные лесорубы говорили, что утром в районе Говерлы и Петроса наблюдали снег", - сказал собеседник агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах выпал снег

Также стоит отметить, что на своей странице в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп обнародовал видео падения снега в районе горы Поп Иван.

Напомним, это уже второй случай, когда снег в Карпатах наблюдают этим летом.

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