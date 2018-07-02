Карпаты второй раз за лето засыпало снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В высокогорных районах Закарпатской области местами вновь наблюдается выпадение снега. Об этом УНН сообщили очевидцы из села Лазещина Раховского района.
"По состоянию на 19.00, у нас +2, очень холодно. Туман. Местные лесорубы говорили, что утром в районе Говерлы и Петроса наблюдали снег", - сказал собеседник агентства.
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Также стоит отметить, что на своей странице в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп обнародовал видео падения снега в районе горы Поп Иван.
Напомним, это уже второй случай, когда снег в Карпатах наблюдают этим летом.