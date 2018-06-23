У Карпатах випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Гору Піп Іван засипало снігом. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, температура повітря - 0°С, передає УНН.
"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища 0°С. Падає сніг", - йдеться у повідомленні.
Користувачі соцмережі вітають один одного із першим літнім снігом.
"Бачу вже в наших горах є можливість перезимувати літо. Прикольно...", - зазначає один із користувачів.
Як повідомляв УНН, у російському Ульяновську в перший день літа випав сніг.