В Карпатах выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Гору Поп Иван засыпало снегом. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, температура воздуха - 0 ° С, передает УНН.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.
Пользователи соцсети приветствуют друг друга с первым летним снегом.
"Вижу уже в наших горах есть возможность перезимовать лето. Прикольно ...", - отмечает один из пользователей.
Как сообщал УНН, в российском Ульяновске в первый день лета выпал снег.