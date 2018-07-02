Карпати вдруге за літо засипало снігом

“Станом на 19.00, у нас +2, дуже холодно. Туман. Місцеві лісоруби казали, що зранку в районі Говерли та Петроса спостерігали сніг”, — сказав співрозмовник агентства.

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Також варто зазначити, що на своїй сторінці у Facebook екскурсовод Сергій Прокоп оприлюднив відео падіння снігу в районі гори Піп Іван.

Нагадаємо, це вже другий випадок, коли сніг у Карпатах спостерігають цього літа.