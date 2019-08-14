"Карпаты" пополнились вторым футболистом сборной Люксембурга
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Львовские "Карпаты" подписали контракт с защитником сборной Люксембурга Тимом Халле. Об этом сообщает сайт "зелено-белых", передает УНН.
22-летний футболист будет выступать в "Карпатах" под 34-м номером. Продолжительность действия соглашения - два года.
Игрок начинал карьеру в люксембургском "Дюделанж". На юношеском уровне также играл за бельгийский "Стандард" и немецкий "Саарбрюккен", а впоследствии стал футболистом еще одного немецкого клуба "Эльверсберга".
Далее в его карьере с 2017-го был бельгийский "Льерс", люксембургский "Прогресс".
Отметим, что защитник вызывался в юношеские сборные Люксембурга, в 2017 году дебютировал за национальную сборную страны.
Напомним, что ранее в "Карпаты" перешел другой футболист сборной Люксембурга Марвин Мартинс.