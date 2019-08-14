"Карпати" поповнилися другим футболістом збірної Люксембургу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Львівські "Карпати" підписали контракт із захисником збірної Люксембургу Тімом Халлем. Про це інформує сайт "зелено-білих", передає УНН.
22-річний футболіст виступатиме в "Карпатах" під 34-м номером. Тривалість дії угоди – два роки.
Гравець розпочинав кар’єру в люксембурзькому "Дюделанжі". На юнацькому рівні також грав за бельгійський "Стандард" та німецький "Саарбрюккен", а згодом став футболістом ще одного німецького клубу "Ельверсберга".
Далі в його кар'єрі з 2017-го був бельгійський "Льєрс", люксембурзький "Прогрес".
Відзначимо, що захисник викликався до юнацьких збірних Люксембургу, в 2017-му році дебютував за національну збірну країни.
Нагадаємо, що раніше в "Карпати" перейшов інший футболіст збірної Люксембургу Марвін Мартінс.