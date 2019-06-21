"Карпаты" арендовали голкипера донецкого "Шахтера"

Продолжительность арендного соглашения составит один год.

Довольно молодой игрок является воспитанником львовского футбола - начинал карьеру в ФК "Львов". У2012 году перебрался в Академию донецкого «Шахтера», в составе которого выступал в ДЮФЛ, а затем в юношеской и молодежной первенствах. Уже в 2015-м году пробился с "горняками" в финал Юношеской лиги УЕФА. Дебютировал в Премьер-лиге за "Шахтер" в мае 2017 года.

Отметим, что за основной состав "оранжево-черных" страж ворот провел лишь одну встречу.