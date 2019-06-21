"Карпаты" арендовали голкипера донецкого "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Львовские "Карпаты" объявили об аренде 22-летнего голкипера донецкого "Шахтера" Олега Кудрика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "зелено-белых львов".
Продолжительность арендного соглашения составит один год.
Довольно молодой игрок является воспитанником львовского футбола - начинал карьеру в ФК "Львов". У2012 году перебрался в Академию донецкого «Шахтера», в составе которого выступал в ДЮФЛ, а затем в юношеской и молодежной первенствах. Уже в 2015-м году пробился с "горняками" в финал Юношеской лиги УЕФА. Дебютировал в Премьер-лиге за "Шахтер" в мае 2017 года.
Отметим, что за основной состав "оранжево-черных" страж ворот провел лишь одну встречу.