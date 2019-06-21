"Карпати" орендували голкіпера донецького "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Львівські "Карпати" оголосили про оренду 22-річного голкіпера донецького "Шахтаря" Олега Кудрика, передає УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих левів".
Тривалість орендної угоди складатиме один рік.
Доволі молодий гравець є вихованцем львівського футболу – розпочинав кар’єру в ФК "Львів". У2012-му році перебрався в Академію донецького «Шахтаря», у складі якого виступав в ДЮФЛ, а згодом в юнацькій та молодіжній першостях. Вже у 2015-му році пробився з "гірниками" до фіналу Юнацької ліги УЄФА. Дебютував у Прем’єр-лізі за "Шахтар" у травні 2017-го.
Відзначимо, що за основний склад "помаранчево-чорних" страж воріт провів лише одну зустріч.