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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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17:02 • 7146 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

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"Карпати" орендували голкіпера донецького "Шахтаря"

Київ • УНН

 • 8695 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Львівські "Карпати" оголосили про оренду 22-річного голкіпера донецького "Шахтаря" Олега Кудрика, передає УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих левів".

"Карпати" орендували голкіпера донецького "Шахтаря"

Тривалість орендної угоди складатиме один рік.

Доволі молодий гравець є вихованцем львівського футболу – розпочинав кар’єру в ФК "Львів". У2012-му році перебрався в Академію донецького «Шахтаря», у складі якого виступав в ДЮФЛ, а згодом в юнацькій та молодіжній першостях. Вже у 2015-му році пробився з "гірниками" до фіналу Юнацької ліги УЄФА. Дебютував у Прем’єр-лізі за "Шахтар" у травні 2017-го.

Відзначимо, що за основний склад "помаранчево-чорних" страж воріт провів лише одну зустріч.

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