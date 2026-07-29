Карпаты, Киевщина, Львов и Одесса - названы самые популярные направления для отдыха украинцев во время войны
Киев • УНН
54% украинцев выбирают для отдыха Карпаты, а 66% считают внутренние поездки уместными во время войны. Главным препятствием для путешествий является ситуация с безопасностью.
Карпаты остаются самым популярным направлением для внутреннего туризма среди украинцев во время полномасштабной войны. Также в лидеры вошли Киев и область, Львов и Одесса. Об этом свидетельствуют результаты первого национального исследования туристического поведения украинцев, передает УНН со ссылкой на Государственное агентство развития туризма Украины.
Детали
Согласно исследованию, 54% украинцев выбирают для отдыха Карпаты. На втором месте оказались Киев и Киевская область – 51%, далее Львов – 50% и Одесса – 46%.
Исследование также показало, что 66% украинцев считают внутренние поездки уместными даже во время войны. Столько же респондентов сообщили, что совершили как минимум одну поездку по Украине в течение последнего года.
Чаще всего украинцы путешествуют на выходные – 42% поездок длятся 2–3 дня. Преимущественно путешественники отправляются в поездку с семьей – так ответили 56% опрошенных.
Самым популярным видом транспорта остается железная дорога – ею пользуются 55% респондентов. Почти столько же, 53%, путешествуют на собственном автомобиле
В то же время главным препятствием для путешествий украинцы назвали ситуацию с безопасностью. 65% опрошенных заявили, что самым большим барьером для отдыха остаются военные действия. Вместе с тем 45% респондентов считают путешествия и смену обстановки одним из самых эффективных способов психологического восстановления.
Исследование провела социологическая компания Gradus по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19.06.26, 16:24 • 70106 просмотров