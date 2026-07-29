Карпаты, Киевщина, Львов и Одесса - названы самые популярные направления для отдыха украинцев во время войны

Карпаты остаются самым популярным направлением для внутреннего туризма среди украинцев во время полномасштабной войны. Также в лидеры вошли Киев и область, Львов и Одесса. Об этом свидетельствуют результаты первого национального исследования туристического поведения украинцев, передает УНН со ссылкой на Государственное агентство развития туризма Украины.

Детали

Согласно исследованию, 54% украинцев выбирают для отдыха Карпаты. На втором месте оказались Киев и Киевская область – 51%, далее Львов – 50% и Одесса – 46%.

Исследование также показало, что 66% украинцев считают внутренние поездки уместными даже во время войны. Столько же респондентов сообщили, что совершили как минимум одну поездку по Украине в течение последнего года.

Чаще всего украинцы путешествуют на выходные – 42% поездок длятся 2–3 дня. Преимущественно путешественники отправляются в поездку с семьей – так ответили 56% опрошенных.

Самым популярным видом транспорта остается железная дорога – ею пользуются 55% респондентов. Почти столько же, 53%, путешествуют на собственном автомобиле - говорится в сообщении.

В то же время главным препятствием для путешествий украинцы назвали ситуацию с безопасностью. 65% опрошенных заявили, что самым большим барьером для отдыха остаются военные действия. Вместе с тем 45% респондентов считают путешествия и смену обстановки одним из самых эффективных способов психологического восстановления.

Исследование провела социологическая компания Gradus по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".

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