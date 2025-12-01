$42.270.07
Эксклюзив
07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 3478 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 12367 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 30919 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 44167 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 39347 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 40596 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38008 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36265 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42865 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря

Киев • УНН

 • 2952 просмотра

На неделе с 1 по 7 декабря ожидается кармическое Полнолуние 5 декабря, которое сформирует большой квадрат с включением Лунных узлов. Это означает, что решения этого периода будут иметь долгосрочные и фатальные последствия.

Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря

После тяжелого и напряженного периода Скорпиона во Вселенной наконец-то открывается окно света. Солнце перешло в Стрельца – знак открытости, движения, смелости и внутреннего огня. К нему присоединяются Марс и Венера, придавая неделе легкость, активность, внутреннюю динамику и желание действовать. О том, что же ждет нас с 1 по 7 декабря специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе нас ждет кармическое Полнолуние, которое произойдет 5 декабря и сформирует большой квадрат с точным включением Лунных узлов. Для нас это означает – то, что будет решаться в ближайшие две недели, будет иметь долгосрочные и фатальные последствия.

Это тот момент, когда мы приходим в точку, которую сами же и создали – своими действиями, решениями, мыслями и словами последних месяцев

- рассказала астролог.

Энергия Стрельца: больше света и движения

После многонедельной эмоциональной "тяжести" Скорпиона, когда все было о глубине, страхах, тенях и борьбе, Стрелец открывает совершенно другие горизонты:

желание двигаться;

  • поиск смысла;
    • новые возможности;
      • активность и сила воли;
        • возвращающийся оптимизм;
          • более ясные мысли и смелые решения.

            Марс в Стрельце дает энергию, а Венера в Стрельце дает вдохновение. Солнце же в Стрельце дает перспективу. Но это лишь первый большой акцент недели.

            Полнолуние в Близнецах: кармический поворот

            Полнолуние, которое ждет нас 5 декабря, можно назвать кармическим, ведь оно вернет нас к решению давно назревших ситуаций; поднимает темы, требующие решения; заставляет действовать так, как требует судьба, а не как хотим мы; очерчивает события ближайших двух недель с долговременными последствиями.

            Помните, что в период полнолуния энергия снижается и люди становятся раздражительными, возрастает психологическое напряжение; слова становятся особенно острыми; даже мелкие решения могут стать судьбоносными.

            И в то же время Полнолуние поддерживается гармоничными аспектами Юпитера и Сатурна. Это означает, что у нас есть опора, как бы ни шатало мир

            - подчеркнула Ксения Базиленко.

            2–7 декабря: Черная Луна (Лилит) в оппозиции к Урану

            Второй очень важный аспект недели – Черная луна в оппозиции к Урану, а это означает, что нас ожидают разоблачения, провокации, агрессивные заявления, скандалы. А также в этот период усиливается опасность разрушений.

            Эта энергия хаотична, взрывна, резка. Для Украины этот период особенно напряжен

            - считает астролог.

            Гороскоп Украины: давление остается

            Хотя энергия недели в целом легче, в гороскопе Украины напряжение все еще высокое, считает Ксения Базиленко.

            Конфигурация планет в гороскопе Украины указывает на обострение боевых действий и необходимость усиления обороны, а также на то, что сложные решения могут приниматься под давлением.

            Также перед Украиной встанут вопросы партнерских договоренностей и международных отношений, репутации государства, а также финансовые вопросы. Астролог также видит в гороскопе Украины аспекты, указывающие на возможные информационные атаки и громкие политические скандалы.

            Эта неделя полностью продолжает энергию предыдущей, но теперь она становится не острой, а затяжной, открытой, обнажающей правду

            - объясняет астролог.

            Особенно острыми и напряженными могут быть периоды 1 - 2, 4 – 5 и 5 – 6 декабря.

            Вывод недели: кармический узел развязывается

            Эта неделя — продолжение того, что началось в прошлом. Но теперь мы переходим из хаоса – к осознанию. Солнце в Стрельце дает воздух после длительного погружения в глубины Скорпиона. Полнолуние показывает, куда ведет наш кармический путь. Напряжение в мире сохраняется, но мы уже лучше понимаем, что делать

            - считает Ксения Базиленко.

            Главные советы недели:

            • не стоит верить всему, что слышите – на поверхность поднимается скрытое, но не всегда в чистом виде;
              • завершите важные дела – ретроградный Меркурий еще не потерял свое влияние;
                • старайтесь мыслить глубоко и трезво – поверхностное сейчас не работает;
                  • не поддавайтесь на провокации – энергия недели легко взрывается.

                    Это неделя, когда мы закрываем старый кармический сюжет и делаем первые шаги в другой цикл. Медленно, но осознанно и мудро

                    - подчеркивает астролог.

                    Гороскоп 1–7 декабря для всех знаков Зодиака

                    Овен

                    Неделя откроет темы дальних дорог, новых знаний и поиска смысла. Возможно, появится желание начать что-то новое или куда-то поехать.

                    Совет: не спеши - Полнолуние обостряет нервное напряжение. Планируй заранее и избегай импульсивных шагов.

                    Телец

                    Возможно напряжение: темы финансов, долгов, ответственности или кризисных моментов выйдут на поверхность.

                    Совет: твоя сила в спокойствии. Не принимай финансовых решений на эмоциях.

                    Близнецы

                    Партнерские отношения станут главной темой. Все замалчиваемое выйдет на поверхность.

                    Совет: не решай ничего в состоянии раздражения. Дай пространство диалогу.

                    Рак

                    Тебя ждет много задач и бытовых дел. Здоровье требует внимания.

                    Совет: не перегружай себя – позволь телу и душе отдохнуть.

                    Лев

                    Активный и творческий период. Хочется любви и радости, но возможны эмоциональные качели.

                    Совет: не реагируй остро на мелочи, позаботься о себе.

                    Дева

                    Семейные вопросы выйдут на первый план: дом, семья, разговоры, имущество.

                    Совет: не делай все сама – делегируй обязанности.

                    Весы

                    Время для учебы, новостей, поездок. Но к тебе может поступать противоречивая информация.

                    Совет: проверяй факты. Также это идеальное время вернуться к старым идеям.

                    Скорпион

                    Это время для активного решения финансовых вопросов: доходы, расходы, планирование. Но может возникать напряжение.

                    Совет: не делай крупных покупок и избегай рисков.

                    Стрелец

                    Ты в центре событий, у тебя будет много энергии и будут открываться возможности.

                    Совет: держи баланс и не спорь из-за мелочей.

                    Козерог

                    Тебя ждет неделя, которая будет сопровождаться самопознанием. Но ты можешь чувствовать усталость.

                    Совет: прислушайся к себе. Занимайся тем, что очищает мысли.

                    Водолей

                    Хорошее время для планов и проектов, но возможна резкая реакция от окружения.

                    Совет: держись подальше от токсичных людей.

                    Рыбы

                    Период профессионального роста, принятия важных решений.

                    Совет: двигайся вперед уверенно, но избегай эмоциональных конфликтов.

                    Лилия Подоляк

                    Украина