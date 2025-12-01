Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря

После тяжелого и напряженного периода Скорпиона во Вселенной наконец-то открывается окно света. Солнце перешло в Стрельца – знак открытости, движения, смелости и внутреннего огня. К нему присоединяются Марс и Венера, придавая неделе легкость, активность, внутреннюю динамику и желание действовать. О том, что же ждет нас с 1 по 7 декабря специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе нас ждет кармическое Полнолуние, которое произойдет 5 декабря и сформирует большой квадрат с точным включением Лунных узлов. Для нас это означает – то, что будет решаться в ближайшие две недели, будет иметь долгосрочные и фатальные последствия.

Это тот момент, когда мы приходим в точку, которую сами же и создали – своими действиями, решениями, мыслями и словами последних месяцев - рассказала астролог.

Энергия Стрельца: больше света и движения

После многонедельной эмоциональной "тяжести" Скорпиона, когда все было о глубине, страхах, тенях и борьбе, Стрелец открывает совершенно другие горизонты:

желание двигаться;

поиск смысла;

новые возможности;

активность и сила воли;

возвращающийся оптимизм;

более ясные мысли и смелые решения.

Марс в Стрельце дает энергию, а Венера в Стрельце дает вдохновение. Солнце же в Стрельце дает перспективу. Но это лишь первый большой акцент недели.

Полнолуние в Близнецах: кармический поворот

Полнолуние, которое ждет нас 5 декабря, можно назвать кармическим, ведь оно вернет нас к решению давно назревших ситуаций; поднимает темы, требующие решения; заставляет действовать так, как требует судьба, а не как хотим мы; очерчивает события ближайших двух недель с долговременными последствиями.

Помните, что в период полнолуния энергия снижается и люди становятся раздражительными, возрастает психологическое напряжение; слова становятся особенно острыми; даже мелкие решения могут стать судьбоносными.

И в то же время Полнолуние поддерживается гармоничными аспектами Юпитера и Сатурна. Это означает, что у нас есть опора, как бы ни шатало мир - подчеркнула Ксения Базиленко.

2–7 декабря: Черная Луна (Лилит) в оппозиции к Урану

Второй очень важный аспект недели – Черная луна в оппозиции к Урану, а это означает, что нас ожидают разоблачения, провокации, агрессивные заявления, скандалы. А также в этот период усиливается опасность разрушений.

Эта энергия хаотична, взрывна, резка. Для Украины этот период особенно напряжен - считает астролог.

Гороскоп Украины: давление остается

Хотя энергия недели в целом легче, в гороскопе Украины напряжение все еще высокое, считает Ксения Базиленко.

Конфигурация планет в гороскопе Украины указывает на обострение боевых действий и необходимость усиления обороны, а также на то, что сложные решения могут приниматься под давлением.

Также перед Украиной встанут вопросы партнерских договоренностей и международных отношений, репутации государства, а также финансовые вопросы. Астролог также видит в гороскопе Украины аспекты, указывающие на возможные информационные атаки и громкие политические скандалы.

Эта неделя полностью продолжает энергию предыдущей, но теперь она становится не острой, а затяжной, открытой, обнажающей правду - объясняет астролог.

Особенно острыми и напряженными могут быть периоды 1 - 2, 4 – 5 и 5 – 6 декабря.

Вывод недели: кармический узел развязывается

Эта неделя — продолжение того, что началось в прошлом. Но теперь мы переходим из хаоса – к осознанию. Солнце в Стрельце дает воздух после длительного погружения в глубины Скорпиона. Полнолуние показывает, куда ведет наш кармический путь. Напряжение в мире сохраняется, но мы уже лучше понимаем, что делать - считает Ксения Базиленко.

Главные советы недели:

не стоит верить всему, что слышите – на поверхность поднимается скрытое, но не всегда в чистом виде;

завершите важные дела – ретроградный Меркурий еще не потерял свое влияние;

старайтесь мыслить глубоко и трезво – поверхностное сейчас не работает;

не поддавайтесь на провокации – энергия недели легко взрывается.

Это неделя, когда мы закрываем старый кармический сюжет и делаем первые шаги в другой цикл. Медленно, но осознанно и мудро - подчеркивает астролог.

Гороскоп 1–7 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Неделя откроет темы дальних дорог, новых знаний и поиска смысла. Возможно, появится желание начать что-то новое или куда-то поехать.

Совет: не спеши - Полнолуние обостряет нервное напряжение. Планируй заранее и избегай импульсивных шагов.

Телец

Возможно напряжение: темы финансов, долгов, ответственности или кризисных моментов выйдут на поверхность.

Совет: твоя сила в спокойствии. Не принимай финансовых решений на эмоциях.

Близнецы

Партнерские отношения станут главной темой. Все замалчиваемое выйдет на поверхность.

Совет: не решай ничего в состоянии раздражения. Дай пространство диалогу.

Рак

Тебя ждет много задач и бытовых дел. Здоровье требует внимания.

Совет: не перегружай себя – позволь телу и душе отдохнуть.

Лев

Активный и творческий период. Хочется любви и радости, но возможны эмоциональные качели.

Совет: не реагируй остро на мелочи, позаботься о себе.

Дева

Семейные вопросы выйдут на первый план: дом, семья, разговоры, имущество.

Совет: не делай все сама – делегируй обязанности.

Весы

Время для учебы, новостей, поездок. Но к тебе может поступать противоречивая информация.

Совет: проверяй факты. Также это идеальное время вернуться к старым идеям.

Скорпион

Это время для активного решения финансовых вопросов: доходы, расходы, планирование. Но может возникать напряжение.

Совет: не делай крупных покупок и избегай рисков.

Стрелец

Ты в центре событий, у тебя будет много энергии и будут открываться возможности.

Совет: держи баланс и не спорь из-за мелочей.

Козерог

Тебя ждет неделя, которая будет сопровождаться самопознанием. Но ты можешь чувствовать усталость.

Совет: прислушайся к себе. Занимайся тем, что очищает мысли.

Водолей

Хорошее время для планов и проектов, но возможна резкая реакция от окружения.

Совет: держись подальше от токсичных людей.

Рыбы

Период профессионального роста, принятия важных решений.

Совет: двигайся вперед уверенно, но избегай эмоциональных конфликтов.