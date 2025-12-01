Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Киев • УНН
На неделе с 1 по 7 декабря ожидается кармическое Полнолуние 5 декабря, которое сформирует большой квадрат с включением Лунных узлов. Это означает, что решения этого периода будут иметь долгосрочные и фатальные последствия.
После тяжелого и напряженного периода Скорпиона во Вселенной наконец-то открывается окно света. Солнце перешло в Стрельца – знак открытости, движения, смелости и внутреннего огня. К нему присоединяются Марс и Венера, придавая неделе легкость, активность, внутреннюю динамику и желание действовать. О том, что же ждет нас с 1 по 7 декабря специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
На этой неделе нас ждет кармическое Полнолуние, которое произойдет 5 декабря и сформирует большой квадрат с точным включением Лунных узлов. Для нас это означает – то, что будет решаться в ближайшие две недели, будет иметь долгосрочные и фатальные последствия.
Это тот момент, когда мы приходим в точку, которую сами же и создали – своими действиями, решениями, мыслями и словами последних месяцев
Энергия Стрельца: больше света и движения
После многонедельной эмоциональной "тяжести" Скорпиона, когда все было о глубине, страхах, тенях и борьбе, Стрелец открывает совершенно другие горизонты:
желание двигаться;
- поиск смысла;
- новые возможности;
- активность и сила воли;
- возвращающийся оптимизм;
- более ясные мысли и смелые решения.
Марс в Стрельце дает энергию, а Венера в Стрельце дает вдохновение. Солнце же в Стрельце дает перспективу. Но это лишь первый большой акцент недели.
Полнолуние в Близнецах: кармический поворот
Полнолуние, которое ждет нас 5 декабря, можно назвать кармическим, ведь оно вернет нас к решению давно назревших ситуаций; поднимает темы, требующие решения; заставляет действовать так, как требует судьба, а не как хотим мы; очерчивает события ближайших двух недель с долговременными последствиями.
Помните, что в период полнолуния энергия снижается и люди становятся раздражительными, возрастает психологическое напряжение; слова становятся особенно острыми; даже мелкие решения могут стать судьбоносными.
И в то же время Полнолуние поддерживается гармоничными аспектами Юпитера и Сатурна. Это означает, что у нас есть опора, как бы ни шатало мир
2–7 декабря: Черная Луна (Лилит) в оппозиции к Урану
Второй очень важный аспект недели – Черная луна в оппозиции к Урану, а это означает, что нас ожидают разоблачения, провокации, агрессивные заявления, скандалы. А также в этот период усиливается опасность разрушений.
Эта энергия хаотична, взрывна, резка. Для Украины этот период особенно напряжен
Гороскоп Украины: давление остается
Хотя энергия недели в целом легче, в гороскопе Украины напряжение все еще высокое, считает Ксения Базиленко.
Конфигурация планет в гороскопе Украины указывает на обострение боевых действий и необходимость усиления обороны, а также на то, что сложные решения могут приниматься под давлением.
Также перед Украиной встанут вопросы партнерских договоренностей и международных отношений, репутации государства, а также финансовые вопросы. Астролог также видит в гороскопе Украины аспекты, указывающие на возможные информационные атаки и громкие политические скандалы.
Эта неделя полностью продолжает энергию предыдущей, но теперь она становится не острой, а затяжной, открытой, обнажающей правду
Особенно острыми и напряженными могут быть периоды 1 - 2, 4 – 5 и 5 – 6 декабря.
Вывод недели: кармический узел развязывается
Эта неделя — продолжение того, что началось в прошлом. Но теперь мы переходим из хаоса – к осознанию. Солнце в Стрельце дает воздух после длительного погружения в глубины Скорпиона. Полнолуние показывает, куда ведет наш кармический путь. Напряжение в мире сохраняется, но мы уже лучше понимаем, что делать
Главные советы недели:
- не стоит верить всему, что слышите – на поверхность поднимается скрытое, но не всегда в чистом виде;
- завершите важные дела – ретроградный Меркурий еще не потерял свое влияние;
- старайтесь мыслить глубоко и трезво – поверхностное сейчас не работает;
- не поддавайтесь на провокации – энергия недели легко взрывается.
Это неделя, когда мы закрываем старый кармический сюжет и делаем первые шаги в другой цикл. Медленно, но осознанно и мудро
Гороскоп 1–7 декабря для всех знаков Зодиака
Овен
Неделя откроет темы дальних дорог, новых знаний и поиска смысла. Возможно, появится желание начать что-то новое или куда-то поехать.
Совет: не спеши - Полнолуние обостряет нервное напряжение. Планируй заранее и избегай импульсивных шагов.
Телец
Возможно напряжение: темы финансов, долгов, ответственности или кризисных моментов выйдут на поверхность.
Совет: твоя сила в спокойствии. Не принимай финансовых решений на эмоциях.
Близнецы
Партнерские отношения станут главной темой. Все замалчиваемое выйдет на поверхность.
Совет: не решай ничего в состоянии раздражения. Дай пространство диалогу.
Рак
Тебя ждет много задач и бытовых дел. Здоровье требует внимания.
Совет: не перегружай себя – позволь телу и душе отдохнуть.
Лев
Активный и творческий период. Хочется любви и радости, но возможны эмоциональные качели.
Совет: не реагируй остро на мелочи, позаботься о себе.
Дева
Семейные вопросы выйдут на первый план: дом, семья, разговоры, имущество.
Совет: не делай все сама – делегируй обязанности.
Весы
Время для учебы, новостей, поездок. Но к тебе может поступать противоречивая информация.
Совет: проверяй факты. Также это идеальное время вернуться к старым идеям.
Скорпион
Это время для активного решения финансовых вопросов: доходы, расходы, планирование. Но может возникать напряжение.
Совет: не делай крупных покупок и избегай рисков.
Стрелец
Ты в центре событий, у тебя будет много энергии и будут открываться возможности.
Совет: держи баланс и не спорь из-за мелочей.
Козерог
Тебя ждет неделя, которая будет сопровождаться самопознанием. Но ты можешь чувствовать усталость.
Совет: прислушайся к себе. Занимайся тем, что очищает мысли.
Водолей
Хорошее время для планов и проектов, но возможна резкая реакция от окружения.
Совет: держись подальше от токсичных людей.
Рыбы
Период профессионального роста, принятия важных решений.
Совет: двигайся вперед уверенно, но избегай эмоциональных конфликтов.