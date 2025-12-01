Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня

Після важкого та напруженого періоду Скорпіона у Всесвіті нарешті відкривається вікно світла. Сонце перейшло у Стрільця - знак відкритості, руху, сміливості й внутрішнього вогню. До нього приєднуються Марс і Венера, надаючи тижню легкість, активність, внутрішню динаміку та бажання діяти. Про те, що ж чекає на нас з 1 по 7 грудня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня на нас чекає кармічна Повня, яка станеться 5 грудня і сформує великий квадрат із точним включенням Місячних вузлів. Для нас це означає – те, що вирішуватиметься у найближчі два тижні, матиме довгострокові та фатальні наслідки.

Це той момент, коли ми приходимо в точку, яку самі ж і створили - своїми діями, рішеннями, думками та словами останніх місяців - розповіла астролог.

Енергія Стрільця: більше світла та руху

Після багатотижневої емоційної "тяжкості" Скорпіона, коли все було про глибину, страхи, тіні та боротьбу, Стрілець відкриває зовсім інші горизонти:

бажання рухатися;

пошук сенсу;

нові можливості;

активність і сила волі;

оптимізм, який повертається;

ясніші думки та сміливіші рішення.

Марс у Стрільці дає енергію, а Венера у Стрільці дає натхнення. Сонце ж у Стрільці дає перспективу. Та це лише перший великий акцент тижня.

Повня у Близнюках: кармічний поворо

Повню, яка чекає на нас 5 грудня, можна назвати кармічною, адже вона поверне нас до вирішення ситуацій, що давно назріли; піднімає теми, що потребують вирішення; змушує діяти так, як вимагає доля, а не як хочемо ми; окреслює події найближчих двох тижнів із довготривалими наслідками.

Пам’ятайте, що у період повні енергія знижується і люди стають дратівливими, зростає психологічне напруження; слова стають особливо гострими; навіть дрібні рішення можуть стати доленосними.

І водночас Повня підтримується гармонійними аспектами Юпітера й Сатурна. Це означає, що ми маємо опору, як би не хитало світ - наголосила Ксенія Базиленко.

2–7 грудня: Чорний Місяць (Ліліт) у опозиції до Урана

Другий дуже важливий аспект тижня – Чорний місяць в опозиції до Урана, а це означає, що на нас очікують викриття, провокації, агресивні заяви, скандали. А також в цей період посилюється небезпека руйнувань.

Ця енергія хаотична, вибухова, різка. Для України цей період особливо напружений - вважає астролог.

Гороскоп України: тиск залишається

Хоча енергія тижня загалом легша, в гороскопі України напруга все ще висока, вважає Ксенія Базиленко.

Конфігурація планет у гороскопі України вказує на загострення бойових дій та необхідність посилення оборони, а також на те, що складні рішення можуть ухвалюватися під тиском.

Також перед Україною постануть питання партнерських домовленостей та міжнародних відносин, репутації держави, а також фінансові питання. Астролог також бачить у гороскопі України аспекти, що вказують на можливі інформаційні атаки та гучні політичні скандали.

Цей тиждень повністю продовжує енергію попереднього, але тепер вона стає не гострою, а затяжною, відкритою, такою, що оголює правду - пояснює астролог.

Особливо гострими та напруженими можуть бути період 1 - 2, 4 – 5 та 5 – 6 грудня.

Висновок тижня: кармічний вузол розв’язується

Цей тиждень — продовження того, що почалося минулого. Але тепер ми переходимо з хаосу – до усвідомлення. Сонце у Стрільці дає повітря після тривалого занурення у глибини Скорпіона. Повня показує, куди веде наш кармічний шлях. Напруга у світі зберігається, але ми вже краще розуміємо, що робити - вважає Ксенія Базиленко.

Головні поради тижня:

не варто вірити всьому, що чуєте – на поверхню піднімається приховане, але не завжди у чистому вигляді;

завершіть важливі справи – ретроградний Меркурій ще не втратив свій вплив;

намагайтеся мислити глибоко й тверезо – поверхневе зараз не працює;

не піддавайтеся на провокації – енергія тижня легко вибухає.

Це тиждень, коли ми закриваємо старий кармічний сюжет і робимо перші кроки в інший цикл. Повільно, але усвідомлено та мудро - наголошує астролог.

Гороскоп 1–7 грудня для всіх знаків Зодіаку

Овен

Тиждень відкриє теми дальніх доріг, нових знань і пошуку сенсу. Можливо, з’явиться бажання почати щось нове або кудись поїхати.

Порада: не поспішай - Повня загострює нервове напруження. Плануй наперед і уникай імпульсивних кроків.

Телець

Можлива напруга: теми фінансів, боргів, відповідальності чи кризових моментів вийдуть на поверхню.

Порада: твоя сила у спокої. Не ухвалюй фінансових рішень на емоціях.

Близнюки

Партнерські стосунки стануть головною темою. Все замовчуване вийде на поверхню.

Порада: не вирішуй нічого у стані роздратування. Дай простір діалогу.

Рак

На тебе чекає багато завдань і побутових справ. Здоров’я потребує уваги.

Порада: не перевантажуй себе – дозволь тілу та душі відпочити.

Лев

Активний і творчий період. Хочеться любові та радості, але можливі емоційні гойдалки.

Порада: не реагуй гостро на дрібниці, потурбуйся про себе.

Діва

Сімейні питання вийдуть на перший план: дім, родина, розмови, майно.

Порада: не роби все сама – делегуй обов’язки.

Терези

Час для навчання, новин, поїздок. Але до тебе може надходити суперечлива інформація.

Порада: перевіряй факти. Також це ідеальний час повернутися до старих ідей.

Скорпіон

Це час для активного вирішення фінансових питань: доходи, витрати, планування. Але може виникати напруга.

Порада: не роби великих покупок і уникай ризиків.

Стрілець

Ти у центрі подій, у тебе буде багато енергії й відкриватимуться можливості.

Порада: тримай баланс і не сперечайся через дрібниці.

Козеріг

На тебе чекає тиждень, що супроводжуватиметься самопізнанням. Але ти можеш відчувати втому.

Порада: дослухайся до себе. Займайся тим, що очищує думки.

Водолій

Гарний час для планів та проєктів, але можлива різка реакція від оточення.

Порада: тримайся подалі від токсичних людей.

Риби

Період професійного росту, ухвалення важливих рішень.

Порада: рухайся вперед упевнено, але уникай емоційних конфліктів.