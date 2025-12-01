$42.270.07
Ексклюзив
07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 718 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 9996 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 29602 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 42952 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 38677 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40023 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 37675 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36126 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42728 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня

Київ • УНН

 • 58 перегляди

На тижні з 1 по 7 грудня очікується кармічна Повня 5 грудня, яка сформує великий квадрат із включенням Місячних вузлів. Це означає, що рішення цього періоду матимуть довгострокові та фатальні наслідки.

Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня

Після важкого та напруженого періоду Скорпіона у Всесвіті нарешті відкривається вікно світла. Сонце перейшло у Стрільця - знак відкритості, руху, сміливості й внутрішнього вогню. До нього приєднуються Марс і Венера, надаючи тижню легкість, активність, внутрішню динаміку та бажання діяти. Про те, що ж чекає на нас з 1 по 7 грудня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня на нас чекає кармічна Повня, яка станеться 5 грудня і сформує великий квадрат із точним включенням Місячних вузлів. Для нас це означає – те, що вирішуватиметься у найближчі два тижні, матиме довгострокові та фатальні наслідки.

Це той момент, коли ми приходимо в точку, яку самі ж і створили - своїми діями, рішеннями, думками та словами останніх місяців

- розповіла астролог.

Енергія Стрільця: більше світла та руху

Після багатотижневої емоційної "тяжкості" Скорпіона, коли все було про глибину, страхи, тіні та боротьбу, Стрілець відкриває зовсім інші горизонти:

бажання рухатися;

  • пошук сенсу;
    • нові можливості;
      • активність і сила волі;
        • оптимізм, який повертається;
          • ясніші думки та сміливіші рішення.

            Марс у Стрільці дає енергію, а Венера у Стрільці дає натхнення. Сонце ж у Стрільці дає перспективу. Та це лише перший великий акцент тижня.

            Повня у Близнюках: кармічний поворо

            Повню, яка чекає на нас 5 грудня, можна назвати кармічною, адже вона поверне нас до вирішення ситуацій, що давно назріли; піднімає теми, що потребують вирішення; змушує діяти так, як вимагає доля, а не як хочемо ми; окреслює події найближчих двох тижнів із довготривалими наслідками.

            Пам’ятайте, що у період повні енергія знижується і люди стають дратівливими, зростає психологічне напруження; слова стають особливо гострими; навіть дрібні рішення можуть стати доленосними.

            І водночас Повня підтримується гармонійними аспектами Юпітера й Сатурна. Це означає, що ми маємо опору, як би не хитало світ

            - наголосила Ксенія Базиленко.

            2–7 грудня: Чорний Місяць (Ліліт) у опозиції до Урана

            Другий дуже важливий аспект тижня – Чорний місяць в опозиції до Урана, а це означає, що на нас очікують викриття, провокації, агресивні заяви, скандали. А також в цей період посилюється небезпека руйнувань.

            Ця енергія хаотична, вибухова, різка. Для України цей період особливо напружений

            - вважає астролог.

            Гороскоп України: тиск залишається

            Хоча енергія тижня загалом легша, в гороскопі України напруга все ще висока, вважає Ксенія Базиленко.

            Конфігурація планет у гороскопі України вказує на загострення бойових дій та необхідність посилення оборони, а також на те, що складні рішення можуть ухвалюватися під тиском.

            Також перед Україною постануть питання партнерських домовленостей та міжнародних відносин, репутації держави, а також фінансові питання. Астролог також бачить у гороскопі України аспекти, що вказують на можливі інформаційні атаки та гучні політичні скандали.

            Цей тиждень повністю продовжує енергію попереднього, але тепер вона стає не гострою, а затяжною, відкритою, такою, що оголює правду

            - пояснює астролог.

            Особливо гострими та напруженими можуть бути період 1 - 2, 4 – 5 та 5 – 6 грудня.

            Висновок тижня: кармічний вузол розв’язується

            Цей тиждень — продовження того, що почалося минулого. Але тепер ми переходимо з хаосу – до усвідомлення. Сонце у Стрільці дає повітря після тривалого занурення у глибини Скорпіона. Повня показує, куди веде наш кармічний шлях. Напруга у світі зберігається, але ми вже краще розуміємо, що робити

            - вважає Ксенія Базиленко.

            Головні поради тижня:

            • не варто вірити всьому, що чуєте – на поверхню піднімається приховане, але не завжди у чистому вигляді;
              • завершіть важливі справи – ретроградний Меркурій ще не втратив свій вплив;
                • намагайтеся мислити глибоко й тверезо – поверхневе зараз не працює;
                  • не піддавайтеся на провокації – енергія тижня легко вибухає.

                    Це тиждень, коли ми закриваємо старий кармічний сюжет і робимо перші кроки в інший цикл. Повільно, але усвідомлено та мудро

                    - наголошує астролог.

                    Гороскоп 1–7 грудня для всіх знаків Зодіаку

                    Овен

                    Тиждень відкриє теми дальніх доріг, нових знань і пошуку сенсу. Можливо, з’явиться бажання почати щось нове або кудись поїхати.

                    Порада: не поспішай - Повня загострює нервове напруження. Плануй наперед і уникай імпульсивних кроків.

                    Телець

                    Можлива напруга: теми фінансів, боргів, відповідальності чи кризових моментів вийдуть на поверхню.

                    Порада: твоя сила у спокої. Не ухвалюй фінансових рішень на емоціях.

                    Близнюки

                    Партнерські стосунки стануть головною темою. Все замовчуване вийде на поверхню.

                    Порада: не вирішуй нічого у стані роздратування. Дай простір діалогу.

                    Рак

                    На тебе чекає багато завдань і побутових справ. Здоров’я потребує уваги.

                    Порада: не перевантажуй себе – дозволь тілу та душі відпочити.

                    Лев

                    Активний і творчий період. Хочеться любові та радості, але можливі емоційні гойдалки.

                    Порада: не реагуй гостро на дрібниці, потурбуйся про себе.

                    Діва

                    Сімейні питання вийдуть на перший план: дім, родина, розмови, майно.

                    Порада: не роби все сама – делегуй обов’язки.

                    Терези

                    Час для навчання, новин, поїздок. Але до тебе може надходити суперечлива інформація.

                    Порада: перевіряй факти. Також це ідеальний час повернутися до старих ідей.

                    Скорпіон

                    Це час для активного вирішення фінансових питань: доходи, витрати, планування. Але може виникати напруга.

                    Порада: не роби великих покупок і уникай ризиків.

                    Стрілець

                    Ти у центрі подій, у тебе буде багато енергії й відкриватимуться можливості.

                    Порада: тримай баланс і не сперечайся через дрібниці.

                    Козеріг

                    На тебе чекає тиждень, що супроводжуватиметься самопізнанням. Але ти можеш відчувати втому.

                    Порада: дослухайся до себе. Займайся тим, що очищує думки.

                    Водолій

                    Гарний час для планів та проєктів, але можлива різка реакція від оточення.

                    Порада: тримайся подалі від токсичних людей.

                    Риби

                    Період професійного росту, ухвалення важливих рішень.

                    Порада: рухайся вперед упевнено, але уникай емоційних конфліктів.

                    Лілія Подоляк

