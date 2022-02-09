Карантина конец: Великобритания отменит закон о COVID-изоляции

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон, которым ранее требовалась самоизоляция людей с COVID-19, может быть отменен до конца этого месяца, что положит конец всем внутренним ограничениям, связанным с коронавирусом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.