Карантина конец: Великобритания отменит закон о COVID-изоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон, которым ранее требовалась самоизоляция людей с COVID-19, может быть отменен до конца этого месяца, что положит конец всем внутренним ограничениям, связанным с коронавирусом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"При условии, что нынешние обнадеживающие тенденции данных будут сохраняться, я ожидаю, что мы сможем отменить последние внутренние ограничения, включая юридическое требование самоизоляции в случае положительного результата теста, на целый месяц раньше", - заявил Джонсон в парламенте.
Детали
Люди с положительным результатом на COVID-19 должны изолироваться на пять полных дней. Срок действия этого правила истекает 24 марта.
Джонсон добавил, что планирует представить свой план жизни с коронавирусом, когда парламент вернется после короткого перерыва 21 февраля.
Правительство заявило, что планирует перейти от юридических ограничений к рекомендательным мероприятим и относиться к коронавирус больше как к гриппу, поскольку он становится эндемическим в стране.
Начиная с пятницы правила для людей, путешествующих в Великобританию, также будут смягчены. Полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно будет проходить тест на коронавирус до или после прибытия, а тем, кто не полностью привит, не нужно будет изолироваться, хотя им нужно сделать тест.
Что было раньше
Консервативное правительство Джонсона сняло большинство ограничений в связи с COVID-19 в прошлом месяце.
В Великобритании с начала января наблюдается снижение количества новых инфекций и пациентов с COVID-19, которые поступили в больницы. Ранее вариант Omicron увеличил ежедневную нагрузку до более чем 200 000 случаев COVID-19 в день. Текущие случаи инфицирования в среднем составляют около 64 000 человек ежедневно, что является самым низким показателем с середины декабря.
Официальные лица считают, что правительственная программа бустерных инъекций вакцины предотвратила всплеск случаев Omicron.
В Великобритании 65,4% лиц в возрасте 12 лет и старше получили бустерную вакцину, а 84,5% прошли полную вакцинацию.
Великобритания по-прежнему занимает второе место в Европе по числу смертей от вируса после России: погибло более 159 000 человек.