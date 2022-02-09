Карантину кінець: Велика Британії скасує закон про COVID-ізоляцію

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що закон, яким раніше вимагалась самоізоляція людей з COVID-19, може бути скасований до кінця цього місяця, що покладе край усім внутрішнім обмеженням, пов'язаним з коронавірусом. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.