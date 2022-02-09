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Карантину кінець: Велика Британії скасує закон про COVID-ізоляцію

Карантину кінець: Велика Британії скасує закон про COVID-ізоляцію

Київ • УНН

 • 22417 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що закон, яким раніше вимагалась самоізоляція людей з COVID-19, може бути скасований до кінця цього місяця, що покладе край усім внутрішнім обмеженням, пов'язаним з коронавірусом. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"За умови, що нинішні обнадійливі тенденції даних зберігатимуться, я очікую, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження, включаючи юридичну вимогу самоізоляції у разі позитивного результату тесту, на цілий місяць раніше", - заявив Джонсон у парламенті.

Деталі

Люди з позитивним результатом на COVID-19 мають ізолюватись на п'ять повних днів. Термін дії цього правила спливає 24 березня.

Джонсон додав, що планує представити свій план життя з коронавірусом, коли парламент повернеться після короткої перерви 21 лютого.

Уряд заявив, що планує перейти від юридичних обмежень до рекомендаційних заходів і ставитися до коронавірусу більше як до грипу, оскільки він стає ендемічним у країні.

Починаючи з п'ятниці правила для людей, що подорожують до Великої Британії, також будуть пом'якшені. Повністю вакцинованим мандрівникам більше не потрібно буде проходити тест на коронавірус до або після прибуття, а тим, хто не повністю щеплений, не потрібно буде ізолюватися, хоча їм потрібно зробити тест.

Що було раніше

Консервативний уряд Джонсона зняв більшість обмежень у зв'язку з COVID-19 минулого місяця.

У Великій Британії з початку січня спостерігається зниження кількості нових інфекцій та пацієнтів з COVID-19, які надійшли до лікарень. Раніше варіант Omicron збільшив щоденне навантаження до більш ніж 200 000 випадків COVID-19 на день. Поточні випадки інфікування в середньому становлять близько 64 000 осіб щодня, що є найнижчим показником із середини грудня.

Офіційні особи вважають, що урядова програма бустерних ін'єкцій вакцини запобігла сплеску випадків Omicron.

У Великій Британії 65,4% осіб віком 12 років і старші отримали бустерну вакцину, а 84,5% пройшли повну вакцинацію.

Велика Британія, як і раніше, посідає друге місце в Європі за кількістю смертей від вірусу після Росії: загинуло понад 159 000 людей.

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