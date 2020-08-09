Карантин в столичном приюте: количество животных переросло отметку в 3,2 тысячи

КИЕВ. 9 августа. УНН. В приютах для животных во время карантина рекордно выросло количество животных. Так, в приюте "Сириус" число животных возросло до 3,2 тысячи. При этом, за 4,5 месяца смогли пристроить только 95 животных. Об этом в комментарии УНН сказала глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства КГГА, директор приюта "Сириус" Александра Мезинова.