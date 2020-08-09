Карантин в столичном приюте: количество животных переросло отметку в 3,2 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В приютах для животных во время карантина рекордно выросло количество животных. Так, в приюте "Сириус" число животных возросло до 3,2 тысячи. При этом, за 4,5 месяца смогли пристроить только 95 животных. Об этом в комментарии УНН сказала глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства КГГА, директор приюта "Сириус" Александра Мезинова.
По ее словам, только в последнее время люди начали забирать питомцев.
"Вообще, я так подсчитала, что за 4,5 месяца карантина, с 12 марта, у нас 95 животных пристроено. Это мало. Потому что обычно порядка 30 в месяц мы устраиваем. На этом сказывается то, что в начале карантина брали хорошо, потом в середине карантина вообще никак, и сейчас, вроде бы как начинается что-то, боюсь даже сглазить", - сказала Мезинова.
По ее словам, отдавать в приют животных и подбрасывать их меньше не стали.
"За время карантина мы набрали огромное количество животных. Собственно говоря, даже наше пристройство не пошло нам на пользу. Потому что мы гораздо больше их взяли. У нас получается, что мы сейчас выросли хорошо за 3 тысячи. У нас уже порядка 3,2 тыс. животных", - отметила Мезинова.
Она также указала, что до карантина количество животных в приюте колебалось на уровне 2700-2900 и откатывалось до 2600.
"Мы никогда не переступали черту больше 3000. Сейчас у нас резко идет вверх: маленькое устройство плюс большое количество коробок и мешков. И это все продолжается. У нас буквально вот вчера опять две коробки со щенками", - добавила Мезинова.
Она отметила, что решить вопрос с большим количеством животных в приютах может Верховная Рада, если примет законопроекты, которые разработали ее коллеги.
Напомним, в приюте для животных "Сириус", который расположен в Киевской области, во время карантина случилось несколько "волн": сначала их активно забирали, а с начала июня начался "бум" по количеству отданных щенков и котят.