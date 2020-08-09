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Карантин у столичному притулку: кількість тварин перевищила позначку в 3,2 тисячі

Карантин у столичному притулку: кількість тварин перевищила позначку в 3,2 тисячі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У притулках для тварин під час карантину рекордно зросла кількість тварин. Так, у притулку "Сіріус" число тварин зросло до 3,2 тисячі. При цьому, за 4,5 місяці змогли прилаштувати тільки 95 тварин. Про це в коментарі УНН сказала голова комісії із захисту тварин при департаменті благоустрою КМДА, директор притулку "Сіріус" Олександра Мезинова.

За її словами, тільки останнім часом люди почали забирати вихованців.

"Взагалі, я так підрахувала, що за 4,5 місяці карантину, з 12 березня, у нас 95 тварин прилаштовано. Це мало. Бо зазвичай близько 30 в місяць ми прилаштовуємо. На цьому дається взнаки те, що на початку карантину брали добре, потім в середині карантину взагалі ніяк, і зараз, начебто як починається щось, боюся навіть наврочити", - сказала Мезинова.

За її словами, віддавати в притулок тварин і підкидати їх менше не стали.

"За час карантину ми набрали величезну кількість тварин. Власне кажучи, навіть наше прилаштування не пішло нам на користь. Тому що ми набагато більше їх взяли. У нас виходить, що ми зараз виросли добре за 3 тисячі. У нас вже 3,2 тис. тварин", - зазначила Мезинова.

Вона також вказала, що до карантину кількість тварин у притулку коливалася на рівні 2700-2900 і відкочувалася до 2600.

"Ми ніколи не переступали межу більш ніж 3000. Зараз у нас різко зростає: маленьке прилаштування плюс велика кількість коробок і мішків. І це все триває. У нас буквально ось вчора знову дві коробки з цуценятами", - додала Мезинова.

Вона зазначила, що вирішити питання з великою кількістю тварин у притулках може Верховна Рада, якщо ухвалить законопроекти, які розробили її колеги.

Нагадаємо, у притулку для тварин "Сіріус", який розташований в Київській області, під час карантину сталося кілька "хвиль": спочатку їх активно забирали, а з початку червня розпочався "бум" за кількістю відданих цуценят і кошенят.

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