Карантин в школах Кропивницкого продлили еще на неделю

"Кaрaнтин продлили школы № 1, 7, 12, 33 и "Мрия". Решение об этом приянли после консультaций с родителями. Кроме этого, с 27 февраля снова объявят кaрaнтин и в школе № 16", - сообщили в пресс-службе.

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Также в пресс-службе добавили, что сегодня, 26 февраля, в областном центре не учатся 2 тыс. учеников.