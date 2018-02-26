Карантин у школах Кропивницького продовжили ще на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Кропивницькому учням низки закладів продовжили вимушені канікули ще на тиждень. Про це повідомила прес-служба міської ради, передає УНН.
“Кaрaнтин продовжили школи № 1, 7, 12, 33 тa „Мрія“. Рішення про це ухвaлили після консультaцій з бaтькaми. Крім цього, з 27 лютого знову оголосять кaрaнтин і в школі № 16”, — повідомили в прес-службі.
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Також у прес-службі додали, що сьогодні, 26 лютого, в обласному центрі не навчаються 2 тис. учнів.