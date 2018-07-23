Сенцов находится в предсмертном состоянии - сестра

"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка продолжается так долго", - цитирует издание Каплан.

Как сообщал УНН, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

Напомним, украинская сторона на заседании гуманитарного подгруппы Трехсторонней контактной группы 25 июля ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложниками.