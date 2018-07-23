Сенцов находится в предсмертном состоянии - сестра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, находится на грани жизни и смерти. Об этом британскому изданию Independent сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан, передает УНН.
"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка продолжается так долго", - цитирует издание Каплан.
Как сообщал УНН, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.
Напомним, украинская сторона на заседании гуманитарного подгруппы Трехсторонней контактной группы 25 июля ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложниками.