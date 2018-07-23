Сенцов знаходиться в передсмертному стані - сестра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, знаходиться на межі життя і смерті. Про це британському виданню Independent повідомила його двоюрідна сестра Наталя Каплан, передає УНН.
“Ми не знаємо, скільки ще він протягне, але нам сказали, що він уже в передсмертному стані. Просто диво, що голодовка триває так довго ”, - цитує видання Каплан.
Як повідомляв УНН, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув’язненими між Росією і Україною.
Нагадаємо, українська сторона на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи 25 липня очікує від РФ відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручниками.