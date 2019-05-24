Капитана "Динамо" признан лучшим футболистом последнего тура УПЛ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 8237 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33653 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53969 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70023 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118609 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110626 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Капитана "Динамо" признан лучшим футболистом последнего тура УПЛ

Капитана "Динамо" признан лучшим футболистом последнего тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 7289 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью экспертного совета определила наиболее яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 30 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на УПЛ.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который на два балла опередил хавбека “Шахтера” Тете.

Вратари Денис Бойко (“Динамо”) и Юрий Панькив (“Александрия”) набрали по одному пункту.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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