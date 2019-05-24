Капитана "Динамо" признан лучшим футболистом последнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью экспертного совета определила наиболее яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 30 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на УПЛ.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который на два балла опередил хавбека “Шахтера” Тете.
Вратари Денис Бойко (“Динамо”) и Юрий Панькив (“Александрия”) набрали по одному пункту.
Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.