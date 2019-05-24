Капитана "Динамо" признан лучшим футболистом последнего тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который на два балла опередил хавбека “Шахтера” Тете.

Вратари Денис Бойко (“Динамо”) и Юрий Панькив (“Александрия”) набрали по одному пункту.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.