Капітана "Динамо" визнано найкращим футболістом останнього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за допомогою експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 30 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який на два бали випередив хавбека “Шахтаря” Тете.
Голкіпери Денис Бойко (“Динамо”) та Юрій Паньків (“Олександрія”) набрали по одному пункту.
Зазначимо, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.