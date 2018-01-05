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Капитан самолета умер от внезапного удара дверью

Киев • УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В финском аэропорту Киттиля пилот самолета австрийской компании Skyline Aviation погиб от внезапного удара дверью машины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ilta Sanomat.

Капитан самолета умер от внезапного удара дверью

“Капитан подъезжал к самолету, когда дверь внезапно открылись и ударили его, он погиб, несмотря на усилия медиков”, — рассказала представительница полиции Лапландии Хенна Келлониеми.

Происшествие случилось около 16 часов в четверг. Когда случилась авария, самолет был готов к взлету.

20-местный самолет Gulfstream G 150, который обычно используется для частных бизнес-рейсов, прибыл в Финляндию из Москвы. В 2012 году самолет был зарегистрирован в Киеве, однако австрийская авиакомпания Skyline Aviation взяла его в прокат.

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Арендуя самолет, украинской компании Sky Dream было сказано, что капитан был 50-летним немцем. Самолет привез пассажиров из Москвы, и они имели продолжать путешествие в Екатеринбург.

У полиции нет сомнений относительно совершения преступления.

По факту происшествия было начато предварительное расследование, которое может длиться несколько недель.

Как ранее сообщало УНН, экс-директор коммунального предприятия “Международный аэропорт” Николаев "Михаил Галайко внес определенную ему судом залог в сумме 2,5 млн грн и вышел на свободу из СИЗО.

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