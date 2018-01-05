Капітан літака вмер від раптового удару дверима
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У фінському аеропорту Кіттіля пілот літака австрійської компанії Skyline Aviation загинув від раптового удару дверима машини. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Ilta Sanomat.
“Капітан під’їжджав до літака, коли двері раптово відкрилися і вдарили його, він загинув, незважаючи на зусилля медиків” — розповіла представниця поліції Лапландії Хенна Келлоніємі.
Подія сталася близько 16 години у четвер. Коли трапилася аварія, літак був готовий до зльоту.
20-місний літак Gulfstream G 150, який зазвичай використовується для приватних бізнес-рейсів, прибув до Фінляндії з Москви. У 2012 році літак був зареєстрований у Києві, однак австрійська авіакомпанія Skyline Aviation взяла його у прокат.
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Орендуючи літак, українській компанії Sky Dream було сказано, що капітан був 50-річним німцем. Літак привіз пасажирів з Москви, і вони мали продовжувати подорож до Єкатеринбурга.
У поліції немає сумнівів щодо вчинення злочину.
За фактом події було розпочато попереднє розслідування, яке може тривати декілька тижнів.
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