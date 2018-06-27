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Капитан "Динамо" заключил новый контракт с киевским клубом

Капитан "Динамо" заключил новый контракт с киевским клубом

Киев  •  УНН

 • 10604 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины и киевского “Динамо” Сергей Сидорчук заключил с клубом новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

Новое соглашение Сергея с ФК “Динамо” Киев рассчитана на пять лет — до конца сезона 2022/2023.

В прошлом сезоне, после того, как клуб покинул Андрей Ярмоленко, Сидорчук был избран капитаном команды. Большую часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы. Он провел 10 матчей в чемпионате УПЛ (9 в стартовом составе), матч за Суперкубок и 7 в еврокубках (все в стартовом составе).

Добавим, что Сидорчук перешел в “Динамо” зимой 2013 года. В составе “бело-синих” в официальном матче дебютировал 10 марта 2013 в выездной игре 20-го тура чемпионата Украины против “Волыни” (2:0).

Напомним, что вице-капитан “Динамо” также продолжил соглашение с командой.

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