Капітан "Динамо" уклав новий контракт з київським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Півзахисник збірної України та київського “Динамо” Сергій Сидорчук уклав із клубом новий контракт. Про це інформує прес-служба “біло-синіх”, передає УНН.
Нова угода Сергія з ФК “Динамо” Київ розрахована на п’ять років — до завершення сезону 2022/2023.
Минулого сезону, після того, як клуб залишив Андрій Ярмоленко, Сидорчука було обрано капітаном команди. Більшу частину сезону він пропустив через важку травму. Він провів 10 матчів у чемпіонаті УПЛ (9 у стартовому складі), матч за Суперкубок та 7 у єврокубках (усі у стартовому складі).
Додамо, що Сидорчук перейшов до “Динамо” взимку 2013 року. У складі “біло-синіх” в офіційному матчі дебютував 10 березня 2013 року у виїзній грі 20-го туру чемпіонату України проти “Волині” (2:0).
Нагадаємо, що віце-капітан “Динамо” також продовжив угоду з командою.