Капитан "Динамо" о матче со "Славией": нужно меньше фолить вблизи собственной штрафной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Капитан киевского “Динамо” Сергей Сидорчук принял участие в предматчевой конференции третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов с чешской “Славией”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
По мнению Украинской важным фактором положительного результата должна стать пристальное игра в защите перед своей штрафной.
“Сейчас вообще очень много голов забиваются после стандартов, это показал и недавний чемпионат мира. Играя с командой, в которой все футболисты под 190 см ростом, конечно, следует как можно меньше фолить вблизи своей штрафной, ведь почти вся опасность исходит именно после таких ситуаций”, — считает Сидорчук.
Также капитан отметил о важности получения положительного счета перед ответным матчем в Киеве.
“Необходимо помнить, что противостояние состоит из двух игр. Впереди еще игра в Киеве. Нашей задачей будет обеспечить максимально комфортный результат перед игрой дома”, — подытожил.
Напомним, что ранее чехи обнародовали заявку на матч с подопечными Хацкевича.