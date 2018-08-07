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Капітан "Динамо" про матч зі "Славією": слід якнайменше фолити поблизу власного штрафного

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Капітан київського “Динамо” Сергій Сидорчук взяв участь у передматчевій конференції третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів із чеською “Славією”, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.

На думку українця важливим чинником позитивного результату має стати пильна гра в захисті перед своєю штрафною.

“Зараз узагалі дуже багато голів забиваються після стандартів, це показав і нещодавній чемпіонат світу. Граючи з командою, в якій усі футболісти під 190 см зростом, звісно, слід якнайменше фолити поблизу власного штрафного майданчика, адже майже вся небезпека виходить саме після таких ситуацій”, — вважає Сидорчук.

Також капітан наголосив щодо важливості отримання позитивного рахунку перед матчем-відповіддю у Києві.

“Необхідно пам’ятати, що протистояння складається з двох ігор. Попереду ще гра в Києві. Нашим завданням буде забезпечити максимально комфортний результат перед грою вдома”, — підсумував.

Нагадаємо, що раніше чехи оприлюднили заявку на матч з підопічними Хацкевича.

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