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Капитан "Будивельника" А.Буцкий завершил профессиональную карьеру

Киев • УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Капитан киевского "Будивельника" разыгрывающий защитник Артем Буцкий в возрасте 35 лет решил завершить профессиональную карьеру баскетболиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт команды девятикратного чемпиона Украины.

Капитан "Будивельника" А.Буцкий завершил профессиональную карьеру

Плеймейкера "Будивельныка" уже долгое время беспокоило колено, и после очередного медицинского обследования им совместно с руководством клуба было принято решение о прекращении активных выступлений.

Спортсмен защищал цвета команды в течение трех сезонов и стал обладателем Кубка Украины (2014/15) и вице-чемпионом Суперлиги АБКУ (2015/16). Также А.Буцкий выигрывал Кубок Украины в составе запорожского "Ферро-ЗНТУ" (2012/13) и был вице-чемпионом Украины в составе БК "Киев" (2005/06). Кроме того, в коллекции опытного разыгрывающего есть "серебро" Универсиады-2005.

Заметим, что А.Буцкий является одним из лучших плеймейкера Суперлиги. За карьеру защитник сделал 861 результативных передач в рамках чемпионата Украины - это второй показатель среди всех игроков в новейшей истории первенства.

Напомним, что в течение 16 лет своей карьеры защитник играл за "Полтаву-Баскет" (2001/2002), "Сумыхимпром" (2002-2005, 2007-2009), БК "Киев" (2005/2006), "Черкасские Обезьяны "(2006/2007), БК" Одесса "(2009/2010), МБК" Николаев "(2010-2011)," Ферро-ЗНТУ "(2011-2014), а в последние три года защищал цвета "Будивельника". Также разыгрывающий провел 30 матчей за сборную Украины.

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