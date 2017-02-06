Капитан "Будивельника" А.Буцкий завершил профессиональную карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Капитан киевского "Будивельника" разыгрывающий защитник Артем Буцкий в возрасте 35 лет решил завершить профессиональную карьеру баскетболиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт команды девятикратного чемпиона Украины.
Плеймейкера "Будивельныка" уже долгое время беспокоило колено, и после очередного медицинского обследования им совместно с руководством клуба было принято решение о прекращении активных выступлений.
Спортсмен защищал цвета команды в течение трех сезонов и стал обладателем Кубка Украины (2014/15) и вице-чемпионом Суперлиги АБКУ (2015/16). Также А.Буцкий выигрывал Кубок Украины в составе запорожского "Ферро-ЗНТУ" (2012/13) и был вице-чемпионом Украины в составе БК "Киев" (2005/06). Кроме того, в коллекции опытного разыгрывающего есть "серебро" Универсиады-2005.
Заметим, что А.Буцкий является одним из лучших плеймейкера Суперлиги. За карьеру защитник сделал 861 результативных передач в рамках чемпионата Украины - это второй показатель среди всех игроков в новейшей истории первенства.
Напомним, что в течение 16 лет своей карьеры защитник играл за "Полтаву-Баскет" (2001/2002), "Сумыхимпром" (2002-2005, 2007-2009), БК "Киев" (2005/2006), "Черкасские Обезьяны "(2006/2007), БК" Одесса "(2009/2010), МБК" Николаев "(2010-2011)," Ферро-ЗНТУ "(2011-2014), а в последние три года защищал цвета "Будивельника". Также разыгрывающий провел 30 матчей за сборную Украины.