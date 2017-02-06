Капітан "Будівельника" А.Буцький завершив професійну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Капітан київського “Будівельника” розігруючий захисник Артем Буцький у віці 35 років вирішив завершити професійну кар’єру баскетболіста. Про це інформує УНН з посиланням на сайт команди дев’ятикратного чемпіона України.
Плеймейкера “будівельників” вже довгий час турбувало коліно, і після чергового медичного обстеження їм спільно з керівництвом клубу було прийнято рішення про припинення активних виступів.
Спортсмен захищав кольори “будівелів” протягом трьох сезонів і став володарем Кубка України (2014/15) і віце-чемпіоном Суперліги АБКУ (2015/16). Також А.Буцький вигравав Кубок України в складі запорізького “Ферро-ЗНТУ” (2012/13) і був віце-чемпіоном України у складі БК “Київ” (2005/06). Крім того, в колекції досвідченого розігруючого є “срібло” Універсіади-2005.
Зауважимо, що А.Буцький є одним із кращих плеймейкерів Суперліги. За кар’єру захисник зробив 861 результативних передач в рамках чемпіонату України — це другий показник серед всіх гравців в новітній історії першості.
Нагадаємо, що протягом 16 років своєї кар’єри захисник грав за “Полтаву-Баскет” (2001/2002), “Сумихімпром” (2002-2005, 2007-2009), БК “Київ” (2005/2006), “Черкаські Мавпи” (2006/2007), БК “Одеса” (2009/2010), МБК “Миколаїв” (2010-2011), “Ферро-ЗНТУ” (2011-2014), а в останні три роки захищав кольори “Будівельника”. Також розігруючий провів 30 матчів за збірну України.