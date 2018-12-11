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Капитан "Бердянска" заявил на допросе, что является военнопленным

Киев • УНН

 • 17654 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Один из задержанных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков - капитан "Бердянска" - Денис Гриценко заявил на допросе, что является военнопленным. Об этом сообщил сам координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

Капитан "Бердянска" заявил на допросе, что является военнопленным

"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки", - сообщил юрист после встречи со своим подзащитным в Москве.

По его словам, на нынешней неделе ещё несколько адвокатов увидят других военнопленных моряков. Они сразу же передадут всю информацию о их состоянии здоровья.

Напомним, более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.

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