Капитан "Бердянска" заявил на допросе, что является военнопленным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Один из задержанных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков - капитан "Бердянска" - Денис Гриценко заявил на допросе, что является военнопленным. Об этом сообщил сам координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки", - сообщил юрист после встречи со своим подзащитным в Москве.
По его словам, на нынешней неделе ещё несколько адвокатов увидят других военнопленных моряков. Они сразу же передадут всю информацию о их состоянии здоровья.
Напомним, более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами.
Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму
25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.