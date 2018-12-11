Капітан "Бердянська" заявив на допиті, що є військовополоненим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Один із затриманих Росією в районі Керченської протоки українських моряків - капітан "Бердянська" - Денис Гриценко заявив на допиті, що є військовополоненим. Про це повідомив координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим. Цієї позиції дотримуватимуться всі моряки", - повідомив юрист після зустрічі зі своїм підзахисним в Москві.
За його словами, на нинішньому тижні ще кілька адвокатів побачать інших військовополонених моряків. Вони відразу ж передадуть всю інформацію про їх стан здоров'я.
Нагадаємо, більше 80 правозахисників висловили бажання захищати в суді українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки разом з військовими судами.
Кримський адвокат Еміль Курбедінов планує поїхати в Москву, щоб захищати арештованого військовополоненого українського моряка Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де перебував 5 діб у зв'язку з арештом в окупованому Криму
25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.