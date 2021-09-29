"Капитальный ремонт": с сегодня и до 9 октября в Киеве частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве на ул. Чернобыльской частично ограничат движение с 6:00 29 сентября по 22:00 9 октября. Об этом информирует КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на КГГА.
Цитата
“На ул. Чернобыльской завершается капитальный ремонт. На проезжей части устраивать верхний слой покрытия. Работать от ул. Победы до ул. Академика Ефремова”, — говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что работы выполнят “при благоприятных погодных условий”.
Детали
Во время работ движение будет частично ограничено. Возможно временное полное перекрытие движения, добавляется в сообщении.
Напомним
Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста через ремонтные работы частично ограничат движение транспорта.