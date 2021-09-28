На естакаді Південного мосту в столиці обмежать рух до 15 грудня

Деталі

Повідомляють, що на естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною.

Із 2 жовтня розпочнуть ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега.

"Триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4–6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів... Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено", — ідеться у повідомленні.

Довідково

За даними Київавтодора, на Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінили, ще 18 — очікують на заміну.