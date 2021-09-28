На эстакаде Южного моста в столице ограничат движение до 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста из-за ремонтных работ частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевавтодор.
Детали
Сообщают, что на эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью.
Со 2 октября начнут ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.
"Будут продолжаться работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4–6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов... Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено", — говорится в сообщении.
Справка
По данным Киевавтодора, на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменили, еще 18 — ожидают замену.