“Капітальний ремонт”: відсьогодні і до 9 жовтня у Києві частково обмежать рух транспорту

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“На вул. Чорнобильській завершується капітальний ремонт. На проїжджій частині влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть від просп. Перемоги до вул. Академіка Єфремова”, — йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що роботи виконають “за сприятливих погодних умов”.

Деталі

Під час робіт рух буде частково обмежено. Можливе тимчасове повне перекриття руху, додається у повідомленні.

Нагадаємо

Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту через ремонтні роботи частково обмежать рух транспорту.