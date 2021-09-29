“Капітальний ремонт”: відсьогодні і до 9 жовтня у Києві частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві на вул. Чорнобильській частково обмежать рух із 6:00 29 вересня до 22:00 9 жовтня. Про це інформує КК “Київавтодор”, передає УНН із посиланням на КМДА.
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“На вул. Чорнобильській завершується капітальний ремонт. На проїжджій частині влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть від просп. Перемоги до вул. Академіка Єфремова”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що роботи виконають “за сприятливих погодних умов”.
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Під час робіт рух буде частково обмежено. Можливе тимчасове повне перекриття руху, додається у повідомленні.
Нагадаємо
Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту через ремонтні роботи частково обмежать рух транспорту.