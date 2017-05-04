Капелла бандуристов дала старт культурному марафону к Евровидению в "Борисполе"

Как сообщили в аэропорту, цикл мероприятий по случаю грядущего праздника евромузикы открыла Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Георгия Майбороды.

"Аэропорт решил символически начать культурную акцию с традиционного украинского искусства бандурництва. Многие иностранцы в зоне Duty Free ... снимали на память украинских виртуозов. Далее будет интереснее. Завтра продолжение нашего марафона", - говорится в сообщении.

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Напомним, 4 мая в Киеве состоялось торжественное открытие официальной фан-зоны Евровидение-2017 - Eurovision Village.