Капела бандуристів дала старт культурному марафону до Євробачення в "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні ввечері в аеропорту “Бориспіль” стартував культурний марафон на честь “Євробачення-2017”, передає УНН із посиланням на повідомлення МА “Бориспіль” на офіційній сторінці у Facebook.
Як повідомили в аеропорту, цикл заходів з нагоди прийдешнього свята євромузики відкрила Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди.
"Аеропорт вирішив символічно розпочати культурну акцію з традиційного українського мистецтва бандурництва. Багато іноземців у зоні Duty Free... знімали на пам’ять українських віртуозів. Далі буде цікавіше. Завтра продовження нашого марафону", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 4 травня у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 – Eurovision Village.