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Канцлер Шольц: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Киев • УНН

 • 1469541 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Через девять месяцев после начала российского вторжения в Украину канцлер Олаф Шольц заверил Украину, что Германия будет поддерживать страну столько, сколько нужно, пишет УНН.

Цитата

"Украина может рассчитывать на то, что мы продолжим оказывать ей большую финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку оружием, пока это будет необходимо", - сказал Шольц в интервью немецкому журналу Focus, опубликованном в пятницу.

Детали

Германия является одной из стран, оказывающих наибольшую помощь Украине. Это касается и снабжения оружия.

Шольц не стал строить догадки о том, как долго продлится война, но подчеркнул: "россия не должна выиграть эту войну. И не должно быть никакого применения ядерного оружия, это безошибочно ясно дало понять международное сообщество государств".

На вопрос, является ли президент путин военным преступником, Шольц ответил: "Война в Украине нарушает все нормы международного права, и владимир путин несет ответственность за эту войну. Там были совершены невероятно жестокие военные преступления. Нужно установить виновных и привлечь их к ответственности".

Шольц сказал, что нынешняя стратегия россии в войне не работает. Попытка российских военных сломить украинский дух сопротивления массированными ракетными ударами явно не имела успеха, несмотря на страшные разрушения.

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