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Канцлер Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Канцлер Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Київ • УНН

 • 1469542 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Через дев'ять місяців після початку російського вторгнення в Україну канцлер Олаф Шольц запевнив Україну, що Німеччина підтримуватиме країну стільки, скільки потрібно, пише УНН.

Цитата

"Україна може розраховувати на те, що ми продовжимо надавати їй велику фінансову та гуманітарну допомогу, а також підтримку зброєю доти, доки це буде необхідно", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому журналу Focus, опублікованому в п'ятницю.

Деталі

Німеччина є однією з країн, які надають найбільшу допомогу Україні. Це стосується й постачання зброї.

Шольц не став будувати здогадки про те, як довго триватиме війна, але наголосив: "росія не повинна виграти цю війну. І не повинно бути жодного застосування ядерної зброї, це безпомилково ясно дало зрозуміти міжнародне співтовариство держав".

На запитання, чи президент путін є військовим злочинцем, Шольц відповів: "Війна в Україні порушує всі норми міжнародного права, і володимир путін несе відповідальність за цю війну. Там було скоєно неймовірно жорстокі військові злочини. Потрібно встановити винних та притягнути їх до відповідальності".

Шольц сказав, що нинішня стратегія росії у війні не працює. Спроба російських військових зламати український дух опору масованими ракетними ударами явно не мала успіху, незважаючи на страшні руйнування.

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