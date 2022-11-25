Канцлер Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Через дев'ять місяців після початку російського вторгнення в Україну канцлер Олаф Шольц запевнив Україну, що Німеччина підтримуватиме країну стільки, скільки потрібно, пише УНН.
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"Україна може розраховувати на те, що ми продовжимо надавати їй велику фінансову та гуманітарну допомогу, а також підтримку зброєю доти, доки це буде необхідно", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому журналу Focus, опублікованому в п'ятницю.
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Німеччина є однією з країн, які надають найбільшу допомогу Україні. Це стосується й постачання зброї.
Шольц не став будувати здогадки про те, як довго триватиме війна, але наголосив: "росія не повинна виграти цю війну. І не повинно бути жодного застосування ядерної зброї, це безпомилково ясно дало зрозуміти міжнародне співтовариство держав".
На запитання, чи президент путін є військовим злочинцем, Шольц відповів: "Війна в Україні порушує всі норми міжнародного права, і володимир путін несе відповідальність за цю війну. Там було скоєно неймовірно жорстокі військові злочини. Потрібно встановити винних та притягнути їх до відповідальності".
Шольц сказав, що нинішня стратегія росії у війні не працює. Спроба російських військових зламати український дух опору масованими ракетними ударами явно не мала успіху, незважаючи на страшні руйнування.